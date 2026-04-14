Capello senza filtri: "Simeone vuole vedere gente che corre in campo, Griezmann e Alvarez due esempi non come Leao"

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Fabio Capello ha parlato così nel pre partita di Atletico Madrid-Barcellona, ritorno dei quarti di finale di Champions League. Questo un breve ma piccante estratto delle parole di "Don Fabio" Nei confronti di Rafa Leao, sempre al centro di polemiche in questi ultimi giorni:

“Simeone vuole giocatori di qualità ma generosi, un mix tra Griezmann e Julian Alvarez. Solo la qualità con lui non è mai stata determinante. Lui vuole gente che corre in campo. Non vuole vedere giocatori come Leao, ecco”.

L'editoriale di Pietro Mazzara per MilanNews.it

Si il titolo può ed è un po’ forte, volutamente, perché è un concetto chiaro a tutti: è assolutamente vietato mandare nel bidone dell’umido quanto fatto fino ad oggi. Perché la qualificazione in Champions League, che tutti davamo per certa, adesso torna ad essere un po’ più in ballo visto il momento della Juventus e il fatto che il Como non mollerà fino all’ultimo l’osso. La batosta di sabato pomeriggio contro l’Udinese ha lasciato il segno dentro lo spogliatoio. I tre cazzotti dei friulani sono arrivati belli diretti, in mezzo agli occhi, alla bocca dello stomaco e al mento e hanno fatto molto male. I fischi di San Siro, poi, sono stati una colonna sonora che i giocatori e l’allenatore si sono portati dentro negli spogliatoi. Sanno di esserseli meritati, perché il livello delle ultime prestazioni offerte – e non si parla di estetica – non è stato soddisfacente. (CONTINUA A LEGGERE)