Il Milan in prestito: riscatto di Colombo vicino, per Terracciano rush finale decisivo. Riecco Zeroli

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Il Milan, tra sessione estiva e invernale, ha mandato diversi giocatori in prestito, non solo giovani del vivaio rossonero. In totale, a oggi, sono undici i giocatori trasferiti da un'altra parte a titolo temporaneo, indipendentemente se il loro status è poi regolato da un prestito secco, da un diritto o da un obbligo di riscatto. Il borsino dei giocatori rossoneri in prestito (ordine alfabetico).

ISMAEL BENNACER (Dinamo Zagabria)

Dopo essere tornato per 14 minuti, post infortunio nella vittoria contro la NK Lokomotiva in campionato lo scorso 21 marzo, Bennacer ha saltato tre partite consecutive. Nel successo per 7-0 contro l'Osijek è rimasto in panchina e addirittura non è stato convocato in semifinale di coppa nazionale contro il HNK Gorica e in campionato contro l'NK Vukovar. Prima di quest'ultima gara il tecnico Kovacevic ha dichiarato: "Ismaël Bennacer potuto portarlo, ma abbiamo deciso che è meglio per lui fare due buone sessioni di allenamento piuttosto che viaggiare. Anche lui sarà a disposizione per la partita contro il Rijeka"

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni

Presenze: 13

Reti: 1

Assist: 2

WARREN BONDO (Cremonese)

Bondo è tornato a giocare titolare per la prima volta dallo scorso 16 marzo nella trasferta cruciale contro il Cagliari. Non è andata bene, però, per la Cremonese che è stata sconfitta con il punteggio di 1-0. Il centrocampista francese è rimasto in campo per 78 minuti ed è arrivato a un totale di 1637 minuti stagionali con la maglia grigiorossa.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 25

Reti: 0

Assist: 0

FRANCESCO CAMARDA (Lecce)

Continua il percorso di recupero e riabilitazione di Camarda dopo l'intervento di fine gennaio alla spalla per la ricostruzione del cercine glenoideo. Prima della gara del fine settimana, il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco ha parlato così: "Oggi sento dire da qualcuno che Camarda ha giocato poco. Ma lo sanno che è stato operato alla spalla? Finché è stato disponibile è sempre stato preso in considerazione". Lo stesso Camarda poco prima di Pasqua aveva raccontato a Rai Sport la sua fisioterapia: "Sto facendo tanti sacrifici, mi alleno tanto, ogni giorno faccio doppia seduta tra fisioterapia e palestra, dandomi da fare per rientrare prima possibile. Ci sono però dei tempi dettati e prestabiliti dal chirurgo che mi ha operato"

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto e controriscatto

Presenze: 19

Reti: 1

Assist: 1

SAMUEL CHUKWUEZE (Fulham)

Calendario molto particolare per il Fulham in questo momento della stagione. Per via delle gare della coppa di lega inglese e della FA Cup giocate nei weekend, i Cottagers hanno giocato solamente una partita dal 21 marzo a oggi. Nell'ultimo weekend sono tornati in campo dopo praticamente tre settimane per affrontare il Liverpool ad Anfield: vittoria per 2-0 dei Reds con il nigeriano di proprietà del Milan che è entrato negli ultimi 10 minuti della sfida, quando il risultato era ormai compromesso.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 24 milioni

Presenze: 20

Reti: 3

Assist: 4

ALPHADJO CISSÈ (Catanzaro)

Nessuna novità per Alphadjo Cissè, attaccante classe 2006 che il Milan ha prelevato dal Verona a gennaio e lasciato in prestito al Catanzaro dove aveva collezionato, in Serie B, 6 reti e 1 assist in 21 partite. Alla 22^, contro il Mantova, dopo aver ufficializzato il passaggio al Milan, il giocatore ha subito un infortunio muscolare importante: la rottura del tendine degli adduttori della coscia destra che lo ha portato a essere operato in Finlandia lo scorso 24 febbraio, con un tempo di recupero stimato in 4 mesi e un iter riabilitativo seguito sia dal club calabrese che da quello rossonero.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 22

Reti: 6

Assist: 1

LORENZO COLOMBO (Genoa)

Anche nell'ultimo fine settimana il tecnico del Grifone Daniele De Rossi ha scelto Lorenzo Colombo come attaccante titolare: nella vittoria contro il Sassuolo per 2-1, arrivata nei minuti finali, è stata la diciannovesima volta su ventidue che la punta classe 2002 è stata schierata dal primo minuto dall'arrivo dell'allenatore sulla panchina rossoblù. Contro i neroverdi Colombo è stato poi sostituito dopo 55 minuti di partita. La salvezza ora è più vicina: l'ultima condizione necessaria per far scattare l'obbligo di riscatto.

Stato trasferimento: prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni

Presenze: 34

Reti: 6

Assist: 3

CHRISTIAN COMOTTO (Spezia)

Continua il periodo nero dello Spezia che anche nell'ultimo weekend, alla seconda partita dal ritorno in panchina di D'Angelo, ha perso in casa contro il Matova per 0-2: terza sconfitta di fila e vittoria che manca dal 7 marzo. Comotto ha giocato da titolare ed è rimasto in campo per 56 minuti: da fine dicembre a oggi è sempre stato mandato in campo per almeno 13 minuti.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 26

Reti: 0

Assist: 1

ALVARO MORATA (Como)

Nella sconfitta interna contro l'Inter per 3-4, Alvaro Morata è stato mandato in campo negli ultimi 11 minuti della sfida nel tentativo disperato dei lariani di pareggiare la gara. La squadra ha solamente accorciato il risultato e lo spagnolo è rimasto a secco per la ventunesima volta in questo campionato. L'unico gol della stagione è arrivato in una gara di Coppa Italia, competizione in cui il Como è ancora in corsa e giocherà la semifinale proprio contre i nerazzurri.

Stato trasferimento: prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni

Presenze: 24

Reti: 1

Assist: 2

YUNUS MUSAH (Atalanta)

Nonostante si sia messo in mostra a inizio marzo, con due gol consecutivi, la presenza in campo di Yunus Musah è rimasta molto discontinua nel corso della stagione. Il centrocampista americano è stato lasciato in panchina negli ultimi due impegni dal tecnico Palladino: la vittoria in casa del Lecce e la sconfitta interna contro la Juventus. Gli ultimi minuti risalgono al successo sul Verona quando entrò negli ultimi 14 minuti della gara.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 26 milioni + percentuale su rivendita

Presenze: 24

Reti: 2

Assist: 1

FILIPPO TERRACCIANO (Cremonese)

Gara complicata per Filippo Terracciano contro il Cagliari in Sardegna: lo scontro salvezza, poi perso dai grigiorossi con il risultato di 1-0, è cominciato con un cartellino giallo rimediato dopo 4 minuti che ne ha condizionato la gara. Il giocatore di proprietà del Milan è stato poi sostituito da Marco Giampaolo al minuto 73. La Cremonese oggi è quartultima: a margine va ricordato che l'obbligo di riscatto per Terracciano scatta solamente in caso di salvezza. Ci si gioca tutto nelle ultime sei giornate.

Stato trasferimento: prestito con obbligo di riscatto fissato a 3.5 milioni in caso di salvezza

Presenze: 31

Reti: 2

Assist: 0

KEVIN ZEROLI (Monza, da gennaio Juve Stabia)

Sorride Kevin Zeroli: il centrocampista cresciuto nel vivaio rossonero è tornato tra i convocati di mister Abate per la partita vinta 2-0 in casa contro il Cesena. Il classe 2003 è rimasto tutta la gara in panchina ma almeno ha riassaggiato le sensazioni del giorno di gara dopo aver saltato otto partite per infortunio, dal 22 febbraio in avanti. La sua esperienza a Castellammare era cominciata molto bene e ora vuole concluderla al meglio andando a caccia del sogno promozione.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 12 (5 Monza + 7 Juve Stabia)

Reti: 1 (0 Monza + 1 Juve Stabia)

Assist: 0