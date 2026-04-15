Pellegatti: "Non credo che Allegri accetti un cambiamento del direttore sportivo, vista la sintonia con Tare"

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Carlo Pellegatti, giornalista da tempo inserito nelle vicende legate al Milan di cui è tifoso, ha parlato del ruolo e del futuro di Massimiliano Allegri nel suo consueto Editoriale del mercoledì pubblicato su MilanNews.it. Ecco un estratto del pensiero di Pellegatti: "Non credo che Max accetti un cambiamento nella figura del direttore sportivo, vista la sintonia fra i due, anche se talvolta nascono false indiscrezioni circa litigi tra l’allenatore e il direttore sportivo".

Continua Pellegatti: "A dare ovviamente le linee da seguire, sotto l’aspetto economico, sempre Giorgio Furlani, come nell’anno dello Scudetto, dove la gestione sportiva era pertinenza solo di Gazidis, Maldini e Massara. Sarebbe importante magari che la società, sul futuro di tecnico e direttore sportivo, sentisse, in queste ore, la necessità di dire qualcosa, per evitare turbolenze e agitazioni anche da parte dei giocatori, che vogliono fermamente continuare con Allegri e Tare".