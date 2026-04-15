MN - Ekoku commenta Chukwueze: "Al Milan era uno "Squad Player" Oggi al Fulham non è cambiato molto"

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Il giornalista Alessandro Schiavone ha intervistato per MilanNews.it l’ex attaccante nigeriano Efan Ekoku, protagonista in Premier League con le maglie di Norwich e Wimbledon negli Anni Novanta. Parte della generazione d’oro della Nigeria di quelli anni, Ekoku ha inoltre rappresentato il suo Paese ai Mondiali del 1994 negli Stati Uniti, vivendo da vicino — dalla panchina — la storica sfida contro l’Italia in cui Roberto Baggio firmò la rimonta azzurra. Con le Super Eagles vinse anche la Coppa d'Africa nello stesso anno e tutt'ora, con 53 gol in 159 presenze, è il terzo miglior marcatore nigeriano nella storia della Premier League, alle spalle soltanto di Nwankwo Kanu e Yakubu.

Di seguito un estratto delle sue parole su Samuel Chukwueze

“Al Milan era uno ‘squad player’ e al Fulham non è cambiato molto. Sta avendo difficoltà a ritagliarsi spazio da titolare vista la forma di Harry Wilson e Iwobi. Il Fulham ha una bella squadra ed è allenata da un ottimo allenatore. Con il tempo penso che dimostrerà di essere un buon giocatore capace di giocare in Premier League”