Okafor scatenato con il Leeds: tre gol in cinque giorni

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Noah Okafor si sta rendendo protagonista di una gran bella stagione in Premier League con la maglia del Leeds United, squadra a cui è stato ceduto a titolo definitivo dal Milan in estate per un totale di 21 milioni di euro. Un affare che, oggi, sembra essere convenuto a tutte le parti in gioco: al Diavolo che non aveva più spazio per lo svizzero e ci ha guadagnato un po' di risorse economiche; al club inglese che ha messo in rosa un attaccante ormai esperto e di talento; allo stesso giocatore che ha ravvivato la sua carriera.

Nella giornata di sabato, Okafor ha trovato il suo terzo gol in cinque giorni. Lunedì scorso aveva trascinato il suo Leeds nell'impresa di vincere a Old Trafford contro il Manchester United dopo 45 anni: doppietta nell'1-2 finale. Sabato, nella giornata successiva, Okafor ha timbrato il cartellino anche contro il Wolverhampton: prima l'assist per Justin e poi il gol decisivo. In totale, in questa stagione, sono già 7 i gol dell'attaccante elvetico in questa stagione: con queste tre reti ha avvicinato la salvezza e poi si toglierà anche lo sfizio di giocare a Wembley la semifinale di FA Cup.