Ex Milan, Montella confessa: "Durante il periodo Covid pensai di smettere di allenare"

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Vincenzo Montella, ex allenatore del Milan e attuale CT della Turchia è intervenuto così a Sky Calcio Club. Questo un breve estratto delle sue parole:

LA CONFESSIONE DI MONTELLA

"Durante il Covid pensai di ritirarmi dal calcio. Era un periodo complicato per tutti e lo sappiamo, mi cercarono diverse squadre ma non fui molto convinto, poi la scintilla con la Turchia. Qui mi sento molto ben voluto, è un progetto giovane ma con qualità. Accettare la Nazionale fu la scelta più giusta".

LE PAROLE DI MASSIMILIANO ALLEGRI POST VERONA-MILAN

"In grammatica quando c'è un punto c'è un punto, poi si può andare anche a capo. Abbiamo cominciato un percorso l'anno scorso di lavoro. Oggi la vittoria era molto importante, oggi era una delle partite più importante del campionato, perché ci avvicina alla Champions anche se la matematica non ci premia. Ci mancano 7 punti. Era importante vincere, c'era tanta pressione perché venivamo dalla partita persa contro l'Udinese. Potevamo fare meglio tecnicamente, ma l'importanza della partita ha fatto sì che abbiamo perso qualche pallone di troppo.

Rabiot? Adrien oramai l'ho avuto 3 anni alla Juventus ma lui è arrivato quando io ero andato via. È importante come tutti, ha fatto una partita importante ma era qualche partitina che vagabondava per il campo. Gli ho detto di farsi 90 minuti seri ed ha scelto il momento giusto. La vittoria di oggi ci permette poi di preparare al meglio la partita di domenica prossima contro la Juventus".