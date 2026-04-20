Ronaldinho: "Al Milan un periodo bellissimo, eravamo un gruppo di campioni"

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Ronaldinho nella sua serie tv Netflix "Ronaldinho, l'inimitabiile" ha commentato così l'arrivo a Milano, sponda rossonera nell'estate del 2008. Di seguito un estratto delle sue parole sulla voglia di vestire la maglia del Milan:

"Avevo realizzato tutti i miei sogni a Barcellona e vedevo la possibilità di andare in un'altra grande squadra in un campionato diverso. Il Milan fu l'occasione di realizzare un sogno che avevo da adolescente, di giocare quindi in una squadra che mi è sempre piaciuta molto. Fu meraviglioso, davvero un periodo stupendo perchè quel gruppo era composto da campioni, i Galacticos d'Italia. E' stato un periodo felice e che ricordo ancora oggi con grande affetto".

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"In grammatica quando c'è un punto c'è un punto, poi si può andare anche a capo. Abbiamo cominciato un percorso l'anno scorso di lavoro. Oggi la vittoria era molto importante, oggi era una delle partite più importante del campionato, perché ci avvicina alla Champions anche se la matematica non ci premia. Ci mancano 7 punti. Era importante vincere, c'era tanta pressione perché venivamo dalla partita persa contro l'Udinese. Potevamo fare meglio tecnicamente, ma l'importanza della partita ha fatto sì che abbiamo perso qualche pallone di troppo.

Rabiot? Adrien oramai l'ho avuto 3 anni alla Juventus ma lui è arrivato quando io ero andato via. È importante come tutti, ha fatto una partita importante ma era qualche partitina che vagabondava per il campo. Gli ho detto di farsi 90 minuti seri ed ha scelto il momento giusto. La vittoria di oggi ci permette poi di preparare al meglio la partita di domenica prossima contro la Juventus".