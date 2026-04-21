Mercato Milan, i consigli di Capello: "Vlahovic perfetto per Allegri. Vedrei bene anche Goretzka in mezzo al campo e Kim in difesa"

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Fabio Capello, ex tecnico rossonero, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato così del futuro di Max Allegri: "Fossi nel Milan blinderei Max: ha svolto un ottimo lavoro e la prossima stagione ripartirebbe col vantaggio di conoscere già i giocatori. La Nazionale è sempre una tentazione e lui sarebbe anche adatto. Sono decisioni che uno deve sentirsi dentro. Quando mi chiamò l’Inghilterra, decisi subito di accettare perché ero convinto di poter ottenere grandi risultati. Mi resta il rimpianto del gol fantasma annullato a Lampard contro la Germania al Mondiale 2010. Saremmo passati da 0-2 a 2-2, chissà…".

In vista della prossima stagione, il Milan sta cercando un nuovo attaccante. Tra i nomi che si fanno c'è anche quello di Dusan Vlahovic che è in scadenza di contratto con la Juventus: "Allegri ha bisogno di un centravanti e Vlahovic sarebbe perfetto. Vedrei bene anche Goretzka in mezzo al campo e Kim in difesa. Bisogna vedere anche cosa ci si può permettere economicamente".