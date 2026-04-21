Cafu è fiducioso: "Il Milan lo vedo bene anche per il prossimo anno. E' solido e ha una bella società alle spalle"
Marcos Cafu, ex terzino rossonero, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato anche del Milan. Ecco le sue parole: "Detto che l’Inter è tornata ad essere fortissima e conquisterà il titolo, il Milan lo vedo bene anche per il prossimo anno. È una squadra con esperienza e che ha le idee chiare. Spero possa arrivare in Champions, così le cose cambieranno completamente. Il Milan è solido, ha una bella società alle spalle, è sulla buona strada”.
Sul fallimento dell'Italia che non andrà al Mondiale, il brasiliano ha invece dichiarato: "Io sono molto amico di Rino (Gattuso, ndr), sono innamorato dell’Italia e del calcio italiano, per uno che ha giocato 11 anni in Serie A non è bello vedere la Nazionale azzurra di nuovo fuori dal Mondiale visto quello che ha fatto in passato. È chiaro che bisogna cambiare. Il potenziale c’è, tanto come club che come giocatori, e non si riesce a tirarlo fuori. È dura per me che sono un innamorato esterno, figuriamoci per voi. Non riesco a immaginarlo”.
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