Reijnders in difficoltà al City: solo 20 minuti nelle ultime 4 partite

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Momento difficile per Tijjani Reijnders: nel momento in cui il livello si è alzato e la squadra di Guardiola è entrata nella fase calda della stagione, tra percorso in FA Cup e lotta scudetto con l'Arsenal, l'ex Milan non ha praticamente più visto il campo. Nelle ultime quattro partite ha giocato solo 20 minuti nel 4-0 contro il Liverpool nei quarti di finale di FA Cup, tra l'altro a risultato già acquisito.

Contro l'Arsenal, in coppa ed in Premier, e contro il Chelsea l'olandese non ha visto il campo. La stagione del centrocampista era iniziata in modo interessante ma a lungo andare non è riuscito ad imporsi tra i titolarissimi, con "sole" 44 presenze per 2558 minuti: poco meno di un'ora di gioco in media in stagione.