Tanti auguri a Ricardo Kakà che oggi compie 44 anni
Oggi si festeggia il compleanno di Ricardo Iseczon Dos Santos Leite, in arte Kakà. Il fenomeno brasiliano, che con le sue giocate ha scritto la storia del Milan e ha incendiato milioni di cuori rossoneri in giro per il mondo, oggi spegne 44 candeline. Con la maglia rossonera, Kakà ha giocato 307 partite ufficiali e ha segnato 104 gol, in due periodi distinti: il primo dal 2003 al 2009 e il secondo nella stagione 2013-2014.
Con il Milan, Kakà ha vinto: 1 Supercoppa Europea (2007), 1 Scudetto (2004), 1 Supercoppa Italiana (2004), 1 Champions League (2007), 1 Mondiale per Club (2007), 1 Pallone d'Oro (2007), 1 FIFA World Player (2007), 1 Oscar del Calcio A.I.C. (2007).
Pubblicità
Gli ex
Maignan è rinato con Filippi. Abbiati: "Mi sembra evidente che il lavoro che sta facendo a livello di preparazione, stia portando risultati"
La telefonata. Umiltà sinonimo di intelligenza. Le brioches di Allegri. Senza lilleri non si lalleradi Carlo Pellegatti
Le più lette
1 La telefonata. Umiltà sinonimo di intelligenza. Le brioches di Allegri. Senza lilleri non si lallera
3 Pellegatti sicuro: “Secondo primo dei perdenti? Meglio secondo che quarto, soprattutto se la società non ha aiutato”
4 Milan, caccia al bomber: ecco che attaccante ha chiesto Allegri. Tutti i nomi monitorati dal Diavolo
Primo Piano
Il Milan fa sul serio per Tiago Gabriel: contatti avviati con gli agenti. Ma il Lecce chiede 30 milioni
Antonio VitielloSarà di nuovo rivoluzione in attacco. Redbird cambi registro perché così non funziona.
Gabbia è stato chiaro: la squadra è con Allegri e lo sarà sempre. Che le sue parole non siano ignorate
Come si dice? Non bisogna gettare il bambino con l'acqua sporca. Certo, ma prima o poi quest'acqua sporca va buttata
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com