Tanti auguri a Ricardo Kakà che oggi compie 44 anni

Tanti auguri a Ricardo Kakà che oggi compie 44 anni
Oggi alle 11:30Gli ex
di Enrico Ferrazzi

Oggi si festeggia il compleanno di Ricardo Iseczon Dos Santos Leite, in arte Kakà. Il fenomeno brasiliano, che con le sue giocate ha scritto la storia del Milan e ha incendiato milioni di cuori rossoneri in giro per il mondo, oggi spegne 44 candeline. Con la maglia rossonera, Kakà ha giocato 307 partite ufficiali e ha segnato 104 gol, in due periodi distinti: il primo dal 2003 al 2009 e il secondo nella stagione 2013-2014.

Con il Milan, Kakà ha vinto: 1 Supercoppa Europea (2007), 1 Scudetto (2004), 1 Supercoppa Italiana (2004), 1 Champions League (2007), 1 Mondiale per Club (2007), 1 Pallone d'Oro (2007), 1 FIFA World Player (2007), 1 Oscar del Calcio A.I.C. (2007).