22 aprile 2001: l'ultima rete di Oliver Bierhoff con il Milan

22 aprile 2001: l'ultima rete di Oliver Bierhoff con il MilanMilanNews.it
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Oggi alle 17:00Gli ex
di Enrico Ferrazzi

Oliver Bierhoff, ex attaccante rossonero, ha giocato tre stagioni al Milan, vincendo l'indimenticato scudetto del 1999, per il quale contribuì con ben diciannove centri. Le reti complessive del tedesco con la maglia rossonera saranno 44, ultima delle quali realizzata proprio diciannove anni fa, il 22 aprile del 2001. Il Diavolo era impegnato a Lecce e l'ex centravanti siglò il momentaneo 1-1 dell'incontro con un tap-in da calcio d'angolo. La sfida poi si concluse sul 3-3, con reti di Shevchenko e Kaladze.

Questo il tabellino di quel match riportato da magliarossonera.it:

LECCE-MILAN 3-3

Reti: 35' rig. Lucarelli, 38' Bierhoff, 42' Shevchenko, 46' Vugrinec, 67' Savino, 90' Kaladze

LECCE: Chimenti, Dainelli, Viali, Savino, Balleri (40' Pivotto), Giorgetti, Piangerelli, Tonetto, Colonnello (83' Conticchio), Vugrinec, Lucarelli (83' Ingesson) - All.: Cavasin

MILAN: S. Rossi, Helveg, Roque Junior, P. Maldini, Coco, Gattuso (73' Guglielminpietro), Giunti, Kaladze, Serginho, Bierhoff (68' Josè Mari), Shevchenko - All.: Tassotti - DT: C. Maldini

Arbitro: Borriello