Simonelli: "Derby di Roma non in contemporanea con la finale degli Internazionali di tennis, ipotesi 12.30"
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- ROMA, 30 APR - "Derby di Roma? Ovviamente cercheremo di farlo per evitare le sovrapposizioni con la finale degli Internazionali. Se andiamo per esclusione: giocarlo di sera non è possibile, il pomeriggio nemmeno perché c'è la finale del tennis, resta allora la domenica alle 12.30 e credo sarà quello l'orario che sceglieremo". Lo ha detto il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, a margine della presentazione del progetto Road To Zero della Coppa Italia, parlando della possibile sovrapposizione di Roma-Lazio di campionato con la finale degli Internazionali.
"Lo slittamento al giorno dopo di direi di no, il derby merita la domenica. C'è poi anche il tema della contemporaneità in quanto sarà la penultima giornata", ha concluso.
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