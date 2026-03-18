Capello: "Scudetto? La rimonta del Milan sembrava possibile in caso di rallentamento della capolista, ma se rallentano tutte e due..."

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L'ultima giornata di campionato ha disegnato un nuovo scenario nella classifica di Serie A Enilive, questa volta a discapito del Milan. I rossoneri potevano andare a -5 dall'Inter e aprire ufficialmente una corsa scudetto e invece hanno perso a Roma, allungando addirittura il distacco dai nerazzurri a -8 e venendo avvicinato da Napoli e Como, oltre che dalla Juventus, nella lotta per la qualificazione in Champions League. Oggi la Gazzetta dello Sport ha intervistato l'ex tecnico rossonero Fabio Capello per un suo giudizio in merito.

Il commento di Fabio Capello all'ultima giornata di campionato e alla possibilità che l'Inter abbia già chiuso il discorso per il titolo: "Al Milan è mancato Rabiot che gli dà forza e sprint, che porta palla e fa qualcosa di diverso. Il Milan è stato molto piatto e lento: di conseguenza, l'1-0. Non credo che l'Inter possa perdere il campionato. La rimonta sembrava possibile in caso di rallentamento della capolista, ma se rallentano tutte e due... Il Milan, perdendo nell'ultima giornata, si è addirittura allontanato"