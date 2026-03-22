Fonseca, che succede? Prima il record, poi l'incubo: il Lione non vince da otto partite
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Periodo strano e particolare per il Lione di Paulo Fonseca. L’ex allenatore del Milan in Francia sembra aver trovato la sua dimensione, tant’è che nelle scorse settimane era riuscito a raggiungere l’incredibile traguardo di ben 13 vittorie consecutive fra tutte le competizioni.
Un idillio che è terminato a fine febbraio con la sconfitta contro lo Strasburgo: da allora 8 partita di fila senza mai vincere, con 5 sconfitte e 3 pareggi. In questo lasso di tempo il Lione è stato eliminato sia dalla coppa di Francia contro il Lione e sia dall’Europa League, contro il Celta Vigo.
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