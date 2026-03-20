Lazio, Maldini rivela: "Ho sempre avuto l'idea di venire qua appena mi hanno contattato"
Daniel Maldini, attaccante della Lazio, ha parlato così dei suoi primi mesi in biancoceleste ai microfoni di DAZN: "Il mio percorso di integrazione con la squadra sta andando molto bene, mi sono trovato bene da subito con compagni e ambiente. Speriamo di continuare ad andare avanti così e portare a casa i risultati, che è la cosa più importante. Perché ha scelto proprio la Lazio? L'interessamento iniziale è sempre stato molto forte, poi diciamo che ci sono state complicazioni, ma ho sempre avuto l'idea di venire qua appena mi hanno contattato" riporta tuttomercatoweb.com.
30° TURNO DI SERIE A ENILIVE - IL PROGRAMMA
venerdì 20 marzo
ore 18.30, Cagliari-Napoli
ore 20.45, Genoa-Udinese
sabato 21 marzo
ore 15, Parma-Cremonese
ore 18, Milan-Torino
ore 20.45, Juventus-Sassuolo
domenica 22 marzo
ore 12.30, Como-Pisa
ore 15, Atalanta-Verona
ore 15, Bologna-Lazio
ore 18, Roma-Lecce
ore 20.45, Fiorentina-Inter
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