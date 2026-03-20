Lazio, Maldini rivela: "Ho sempre avuto l'idea di venire qua appena mi hanno contattato"

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Daniel Maldini, attaccante della Lazio, ha parlato così dei suoi primi mesi in biancoceleste ai microfoni di DAZN: "Il mio percorso di integrazione con la squadra sta andando molto bene, mi sono trovato bene da subito con compagni e ambiente. Speriamo di continuare ad andare avanti così e portare a casa i risultati, che è la cosa più importante. Perché ha scelto proprio la Lazio? L'interessamento iniziale è sempre stato molto forte, poi diciamo che ci sono state complicazioni, ma ho sempre avuto l'idea di venire qua appena mi hanno contattato" riporta tuttomercatoweb.com.

30° TURNO DI SERIE A ENILIVE - IL PROGRAMMA

venerdì 20 marzo

ore 18.30, Cagliari-Napoli

ore 20.45, Genoa-Udinese

sabato 21 marzo

ore 15, Parma-Cremonese

ore 18, Milan-Torino

ore 20.45, Juventus-Sassuolo

domenica 22 marzo

ore 12.30, Como-Pisa

ore 15, Atalanta-Verona

ore 15, Bologna-Lazio

ore 18, Roma-Lecce

ore 20.45, Fiorentina-Inter