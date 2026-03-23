MN - Albertini verso Napoli-Milan: "Credo che i rossoneri abbiano il giusto merito di essere l'unica contendente scudetto con l'Inter"

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Demetrio Albertini, storico ex centrocampista rossonero, ha parlato al City Padel di Milano margine dell’evento Legends Trophy a Milano. Questo un estratto delle sue dichiarazioni raccolte dall’inviato di MilanNews.

Tra Milan e Napoli chi è la prima contendente?

“Il Napoli ha avuto tanti infortuni, il Milan è la prima contendente in questo momento, l’ha dimostrato con continuità e anche nelle difficoltà avute durante l’anno. Ma è stata la più continua. Il Napoli pensavo avesse qualche punto in più, ma tante volte ti vai a confrontare con quelli che sono gli infortuni. Penso che il Milan in questo momento meriti di essere il primo contendente”.

Come valuta il lavoro di Allegri? C’è anche questo Modric che a 40 anni riesce a dire la sua in un campionato complicato come quello della Serie A.

“È un campionato complicato la Serie A ed è anche un campionato con ritmi più bassi rispetto agli altri. Modric è un giocatore di valore assoluto, e il suo inserimento in questo campionato non mi stupisce. Quello che mi stupisce in senso positivo è la sua continuità. Alla sua età essere così continui nel rendimento è la cosa più difficile. Per quanto riguarda il campionato del Milan se pensiamo a dove è partito… L’anno scorso è stato un fallimento oggettivamente, detto da tutti. Ci sono stati dei cambiamenti, c’è un mercato che, leggiamo, non è stato proprio così condiviso per alcune scelto. Credo che si è fatto un grandissimo lavoro, non è finito. Da una parte dico che pensare che il quarto posto possa essere un risultato da inseguire ad inizio stagione… Poi dopo se viene il quarto posto va bene, ci mancherebbe. Però il Milan deve pensare sempre al massimo”