Italia, Gattuso: "Perché Chiesa via? Le teste dei giocatori non sono tutte uguali"

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(ANSA) - FIRENZE, 23 MAR - ''Come mai alcuni giocatori hanno scelto di restare a Coverciano e Chiesa no? Le teste dei giocatori non sono tutte uguali. Quando capisco che qualcuno è titubante devo per forza fare una scelta, lui non se la sentiva e quindi è rientrato a casa''. E' quanto ha dichiarato Gennaro Gattuso rispondendo a una seconda domanda sul calciatore durante la conferenza stampa al centro tecnico federale, a cui ha presenziato anche il presidente della Figc Gabriele Gravina. La conferenza è iniziata con qualche minuto di ritardo per il ricordo di Michele Haimovici, ex addetto stampa dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio scomparso lo scorso 7 febbraio. ''Se un giocatore mi dice che non sta bene ed è convinto di questo, non si deve insistere e va accettato - ha continuato il ct azzurro - I rapporti sono importanti e vanno oltre una partita.

Non avendo poi conoscenze mediche, non posso permettermi che qualcuno sul campo ci lasci un ginocchio o rimedi uno strappo: come potrebbe poi guardarmi in faccia?''. Gattuso comunque non ha risparmiato elogi verso Bastoni presente a Coverciano nonostante le condizioni fisiche: ''Cosa penso di lui? Gli vanno fatti solo i complimenti per la professionalità. E' qui da ieri mattina e sta lavorando per essere a disposizione per giovedì''. (ANSA).