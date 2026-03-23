Tacchinardi sul Milan: "Ha solo tre grandi giocatori, per il resto è una squadra normale. Napoli più forte"

vedi letture

Presente negli studi di Pressing, Alessio Tacchinardi, ex centrocampista, ha detto la sua sulla corsa scudetto tra Inter, Milan e Naploli: "Il Milan può avere chance di vincere lo scudetto se c'è un tracollo psicologico dell'Inter. E il Milan deve vincerle tutte. Il Milan ha solo tre grandi giocatori, per il resto è una squadra normale. Parlo di Maignan, Modric e Rabiot. Leao non è un super giocatore. Il Napoli ha una rosa più forte del Milan".

SERIE A: LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 69

Milan 63

Napoli 62

Como 57

Juventus 54

Roma 54

Atalanta 50

Lazio 43

Bologna 42

Udinese 39

Sassuolo 39

Parma 34

Genoa 33

Torino 33

Cagliari 30

Fiorentina 29

Cremonese 27

Lecce 27

Pisa 18

Verona 18