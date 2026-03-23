Mercato Milan: Tare e Allegri hanno già individuato una rosa ristretta di centrocampisti pronti all’uso

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In vista della prossima stagione, con il Milan che dovrebbe tornare a giocare la Champions League, c'è stato nei giorni scorsi un incontro tra Massimiliano Allegri e la dirigenza rossonera per iniziare a programmare il mercato estivo. Uno dei nodi da risolvere è senza dubbio la dipendenza da Adrien Rabiot perchè con lui in campo c'è una squadra, mentre senza di lui ce n'è un'altra. A dirlo sono i numeri: media punti di 2,38 a partita quando è presente il francese, 1,4 quando è assente.

In rosa ci sarebbero già due giocatori che potrebbero sostituirlo, cioè Ardon Jashari e Samuele Ricci, ma entrambi non sono ancora all'altezza di Rabiot e devono ancora crescere tanto. Serve un giocatore già pronto all'uso e per questo Allegri e il ds Tare hanno già individuato una rosa ristretta di centrocampisti che potrebbero fare a caso del Milan. Un nome caldo è quello di Leon Goretza che a fine stagione si libera a zero dal Bayern Monaco. Il tedesco potrebbe giocare insieme al francese, ma anche in alternativa per dosare energie fra campionato e coppe. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera.