MN - Albertini sulla corsa scudetto: "È l'Inter che ha in mano il suo destino"

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Demetrio Albertini, storico ex centrocampista rossonero, ha parlato a margine dell’evento Legends Trophy a Milano. Questo un estratto delle sue dichiarazioni raccolte dall’inviato di MilanNews.

Gattuso può riuscire a dare quel qualcosa in più per raggiungere la qualificazione?

“Il CT ha la responsabilità, sta cercando di dare il suo contributo. Non potrà scendere in campo, dipenderà dai giocatori. Rino metterà a disposizione quello che è il suo senso di appartenenza, il credere nella maglia, l’appartenenza ad un gruppo: sono queste le armi che al momento dobbiamo valorizzare di più. Poi la tattica, la tecnica e tutto ci si può arrivare in tanti modi al risultato. Sullo scudetto? Oggettivamente prima deve perderlo l’Inter, che ha in mano il suo destino. Anche se è successo poco tempo fa… Però l’Inter ha in mano quello che è suo il futuro, deciderà lei cosa dovrà essere. Certo che quando sei dietro e pensi che se dovesse capitare quello che è impensabile e tu non prendi l’occasione sbaglieresti. La bellezza del campionato è quella, è la continuità dei risultati, ed essere dietro ti dà un senso di continuità. È l’Inter a decidere".