Jeda su Leao: "È un patrimonio della società e deve essere preservato, però..."
MilanNews.it
Nel corso dell'appuntamento con l'ultimo episodio di Blab podcast, l'ex attaccante di Lecce e Cagliari, fra le altre, Jeda, ha parlato di Rafael Leao tornando sul comportamento avuto dal numero 10 oramai una settimana fa al momento della sostituzione contro la Lazio:
"La reazione a livello di Leao a Roma al momento della sostituzione pesa all'interno dello spogliatoio. Un giocatore come lui, importante, più pagato, è un patrimonio e deve essere preservato. Però si deve mettere nelle condizioni di farsi amare da compagni e tifosi, perché quando vesti una maglia come quella del Milan...io personalmente, perdonatemi il termine, morirei per vestire una maglia del genere".
Pubblicità
News
Lazzari su Allegri: "Mi ha fatto capire che quelle due ore di allenamento erano sacre, poi fuori si poteva anche scherzare”
Lazzari sui rumors che lo videro vicino al Milan nel 2011: "Alla fine non se n'è fatto nulla e non ho mai saputo il motivo"
Le più lette
1 Pellegatti soddisfatto: "Bello rivedere Gimenez, intelligente la sostituzione al posto di Fullkrug"
16/03 Calcio, la corsa dei gamberi. Il Milan scivola con la Lazio (1-0) e l’Inter tira un respiro di sollievo
Primo Piano
Va bene la Quaresima, ma questo digiuno da gol fa spavento. La croce è tutta su Leao, però i compagni di reparto fanno decisamente peggio
Caro Fofana, ti vogliamo sempre così. Stagione da sottovalutato: il gol al Torino è la giusta ricompensa
Filippo GalliL'anticipo di Galli - Obiettivi del gruppo e obiettivi dei giocatori: farli coincidere per vincere
Luca SerafiniSuccede solo a chi ci crede... La solitudine di Allegri. La Marotta League e il becerume
Franco OrdinePerché il Milan non può cambiare gioco. Se non hai attacco dove vuoi andare? A chi conviene abolire Open Var
ESCLUSIVA MN - Bianchin: "La domanda è: chi lo prende Leao? L'estate di Pulisic, due nomi in difesa"
L'illusione durata una settimana, perché di quello si è trattato. Ha ragione Allegri: il punto è il realismo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com