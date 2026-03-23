Jeda su Leao: "È un patrimonio della società e deve essere preservato, però..."

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Nel corso dell'appuntamento con l'ultimo episodio di Blab podcast, l'ex attaccante di Lecce e Cagliari, fra le altre, Jeda, ha parlato di Rafael Leao tornando sul comportamento avuto dal numero 10 oramai una settimana fa al momento della sostituzione contro la Lazio:

"La reazione a livello di Leao a Roma al momento della sostituzione pesa all'interno dello spogliatoio. Un giocatore come lui, importante, più pagato, è un patrimonio e deve essere preservato. Però si deve mettere nelle condizioni di farsi amare da compagni e tifosi, perché quando vesti una maglia come quella del Milan...io personalmente, perdonatemi il termine, morirei per vestire una maglia del genere".