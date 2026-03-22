L'Inter pareggia a Firenze, campionato riaperto? Calendari a confronto
Dopo la sconfitta nel derby e il pareggio in casa contro l'Atalanta, la marcia dell'Inter verso il 21esimo scudetto della sua storia subisce un'ulteriore frenata a Firenze, dove la formazione di Chivu non è riuscita ad andare oltre l'1 a 1. A questo punto della stagione, considerati i 24 punti in palio ed i 6 punti che dividono l'Inter prima dal Milan secondo, possiamo ritenere il campionato di Serie A riaperto? Di seguito i calendari a confronto delle due milanesi e del Napoli, che comunque rientra di diritto in questa lotta.
CALENDARIO INTER: 69 PUNTI
vs Roma (in casa)
vs Como (in trasferta)
vs Cagliari (in casa)
vs Torino (in trasferta)
vs Parma (in casa)
vs Lazio (in trasferta)
vs Verona (in casa)
vs Bologna (in trasferta)
CALENDARIO MILAN: 63 PUNTI
vs Napoli (in trasferta)
vs Udinese (in casa)
vs Verona (in trasferta)
vs Juventus (in casa)
vs Sassuolo (in trasferta)
vs Atalanta (in casa)
vs Genoa (in trasferta)
vs Cagliari (in casa)
CALENDARIO NAPOLI: 62 PUNTI
vs Milan (in casa)
vs Parma (in trasferta)
vs Lazio (in casa)
vs Cremonese (in casa)
vs Como (in trasferta)
vs Bologna (in casa)
vs Pisa (in trasferta)
vs Udinese (in casa)
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