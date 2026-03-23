Mondiali: Buffon,'è l'ora del verdetto, facciamo cambiare idea agli scettici'
(ANSA) - ROMA, 22 MAR - "Adesso è il momento del verdetto. Questi 120 giorni sono stati uno stillicidio ma sono serviti anche per portare qualcosa in più, uno spirito profondo e d'intesa che servirà". Così in collegamento con la Domenica sportiva su Rai due Gianluigi Buffon, capo delegazione della Nazionale italiana, apre il ritiro della nazionale in vista dei play off. Gli azzurri di Gattuso arrivano entro la serata a Coverciano, giovedi' la semifinale a Bergamo contro l'Irlanda del Nord. Da verificare le condizioni di Bastoni, Mancini e Scamacca. "E' vero - ha detto, ospite della Domenica Sportiva, il capodelegazione azzurro - avvertiamo lo scetticismo della gente. Ma sono convinto che anche i criticoni al fischio di inizio tiferanno per l'Italia. E poi in questo momento serve prima di tutto da noi un messaggio per far cambiare loro idea". "La pressione sui giocatori? Sono tutti ragazzi molto solidi abituati a gestire ogni genere di pressione - ha poi aggiunto Buffon -. La magia che riesce a regalare la Nazionale italiana va al di là delle difficoltà contingenti". "Dobbiamo avere rispetto dell'Irlanda del Nord - conclude Buffon - credo altresì che il 100% della nostra squadra basti per arrivare in finale. I giocatori devono essere consapevoli delle loro qualità. I traguardi raggiunti dagli azzurri degli altri sport? Devono fungere da sprone anche per il calcio, tornare ai massimi livelli deve essere il nostro obiettivo. L'esempio di altri sport è solo un bene per l'Italia". Domani a Coverciano è prevista la conferenza stampa del ct azzurro Gennaro Gattuso alle 14 ed il primo allenamento nel pomeriggio (ore 17). (ANSA).
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