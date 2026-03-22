Marinozzi sulla corsa scudetto: "Il Napoli ha la fortuna di avere lo scontro diretto con il Milan in casa"
Nel post partita di Fiorentina-Inter, sfida che potrebbe aver riaperto il campionato considerato il risultato finale (1-1), Andrea Marinozzi è intervenuto negli studi di DAZN durante il programma 'Fuoriclasse' per commentare i calendari a confronto di Inter, Milan e Napoli, indicando la formazione di Antonio Conte come la favorita tra tutte considerando le sfide che dovrà affrontare da qui alla fine della stagione: “Il Napoli ha la fortuna di giocare in casa lo scontro diretto contro il Milan. Il livello sta aumentando, e Conte è stato chiaro: “Adesso guardiamo avanti”, ancora di più dopo il pareggio dell’Inter”.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 69
Milan 63
Napoli 62
Como 57
Juventus 54
Roma 54
Atalanta 50
Lazio 43
Bologna 42
Udinese 39
Sassuolo 39
Parma 34
Genoa 33
Torino 33
Cagliari 30
Fiorentina 29
Cremonese 27
Lecce 27
Pisa 18
Verona 18
*Una partita da giocare
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