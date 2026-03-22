Marinozzi sulla corsa scudetto: "Il Napoli ha la fortuna di avere lo scontro diretto con il Milan in casa"

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Nel post partita di Fiorentina-Inter, sfida che potrebbe aver riaperto il campionato considerato il risultato finale (1-1), Andrea Marinozzi è intervenuto negli studi di DAZN durante il programma 'Fuoriclasse' per commentare i calendari a confronto di Inter, Milan e Napoli, indicando la formazione di Antonio Conte come la favorita tra tutte considerando le sfide che dovrà affrontare da qui alla fine della stagione: “Il Napoli ha la fortuna di giocare in casa lo scontro diretto contro il Milan. Il livello sta aumentando, e Conte è stato chiaro: “Adesso guardiamo avanti”, ancora di più dopo il pareggio dell’Inter”.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 69

Milan 63

Napoli 62

Como 57

Juventus 54

Roma 54

Atalanta 50

Lazio 43

Bologna 42

Udinese 39

Sassuolo 39

Parma 34

Genoa 33

Torino 33

Cagliari 30

Fiorentina 29

Cremonese 27

Lecce 27

Pisa 18

Verona 18

*Una partita da giocare