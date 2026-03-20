Simone ricorda la Supercoppa Italiana del 1993 vinta dal Milan con un suo gol: "In quel momento eravamo i migliori al mondo"

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Marco Simone, ex attaccante rossonero, ha ricordato a Tuttosport la finale di Supercoppa Italiana del 21 agosto 1993 a Washington, vinta grazie ad un suo gol dal Milan contro il Torino: "Il ricordo è molto forte: è stato il primo evento fuori dall’Italia dove ci si giocava un titolo ufficiale tra due squadre del nostro Paese. Anche per noi quindi, nonostante di finali ne disputassimo tante, era una prima volta, visto che volammo in un altro continente per affrontare un team di Serie A. C’era più un ambiente da football americano, che da calcio, nonostante la presenza di tifosi rossoneri e granata. Il mio legame con quel match è forte per la rete della vittoria. Sotto l'aspetto tecnico è stato uno dei più bei gol che abbia segnato di rapina: ebbi il coraggio di buttarmi addosso al portiere rivale anticipandolo, rischiando anche uno shock fisico, su un assist di Savicevic.

In quel momento eravamo i migliori al mondo, il Torino era molto forte. Non ci fu una supremazia così evidente, fu una finale equilibrata, combattuta, noi segnammo subito e approfittammo di quel gol: c'era molto caldo, umidità, non era semplice giocare, la rete a freddo fu determinante".