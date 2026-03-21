Reijnders in calo al City: l'olandese è lontano dal livello mostrato al Milan

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Era partita bene la sua esperienza, salvo poi calare. Stiamo parlando di Tijjani Reijnders: l'ex centrocampista del Milan, ora al Manchester City, sta vivendo un periodo negativo con la maglia dei Citizens.

Dopo un buon impatto iniziale in Inghilterra, le sue prestazioni sono calate: nonostante un buon minutaggio accumulato, Reijnders sta soffrendo la concorrenza a centrocampo e non sta giocando sui livelli mostrati in maglia rossonera.