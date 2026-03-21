Simone: "Per me Simeone e Zapata potrebbero giocare nel Milan di oggi"

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Marco Simone, ex attaccante rossonero, ha commentato così la gara di domani del Milan contro il Torino: "Il Torino, ai miei occhi, non sarà mai una squadra di seconda fascia, mantiene quel blasone storico che non sarà mai cancellato e il discorso in generale vale anche per il Milan. Poi è vero che entrambe le squadre, per differenti motivi, non sono a parere mio nelle posizioni che dovrebbero occupare per il loro di status, col Milan vincitore in Italia e in Europa e il Toro tra le squadre che puntano all’Europa. E questo è un peccato perché le confesso che il Torino è stata la prima squadra per cui ho tifato. Da ragazzino avevo una coppia di riferimento di attaccanti incredibili come Pulici e Graziani. Poi oggi ovviamente tifo Milan. Domenica parte favorito e credo avrà la meglio.

Simeone, Adams e Zatapa? Sono dei grandi nomi, giocatori che a me piacciono tanto, dalla dimensione importante. Per me Simeone e Zapata potrebbero giocare nel Milan di oggi, nonostante la differenza di rosa tra rossoneri e granata".