Ex Milan, Daniel Maldini e Lorenzo Colombo titolari in Lazio-Genoa

Ex Milan, Daniel Maldini e Lorenzo Colombo titolari in Lazio-GenoaMilanNews.it
di Niccolò Crespi

E' in corso in questo momento Lazio-Genoa, sfida di Serie A valevole per la 23^ giornata di campionato. Una notizia curiosa può saltare all'occhio. Sì, perchè i due ex rossoneri Daniel Maldini e Lorenzo Colombo sono titolari questa sera rispettivamente con le maglie di Lazio e Genoa.

Dopo la tre giorni di coppe europee, tra Champions League ed Europa League, questa sera tornerà in campo la Serie A con il primo anticipo della 23ª giornata: alle 20.45 spicca la sfida tra la Lazio di Maurizio Sarri e il Genoa di Daniele De Rossi.

