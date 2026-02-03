Florenzi ricorda l'Europeo vinto con l'Italia: "Non eravamo i più forti, si creò qualcosa di magico"

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - "Ho vinto un Europeo, ma non ho mai giocato un Mondiale e spero di poterlo vivere quest'estate da tifoso". E' l'auspicio di Alessandro Florenzi, ritiratosi dal calcio giocato alla fine della scorsa stagione, durante l'intervista a Vivo Azzurro TV. In Inghilterra, nel 2021, "non eravamo i più forti, è successo qualcosa di magico. C'era allegria, ma c'era anche serietà nei momenti decisivi. Penso che questo mix abbia portato alla vittoria finale, ricorda l'ex calciatore di Roma, Milan e PSG. Il pensiero va inevitabilmente a Vialli, capo delegazione di quella Nazionale e padre/fratello/amico di quei ragazzi che a Wembley hanno fatto la storia: "Fatico a parlare di Gianluca. Tutti sanno quanto era importante per noi: i suoi discorsi, le sue parole, i suoi silenzi.

Come ha affrontato la malattia e come riusciva a trasmetterci solo positività". A fine marzo sarà il primo tifoso di una Nazionale che per volare al Mondiale 2026 dovrà passare ancora una volta dagli spareggi: "Quei ragazzi che adesso stanno difendendo la nazione vanno supportati. Va data loro fiducia, avranno tanta pressione come ce l'ho avuta io. Ho deluso le aspettative, non ho centrato la qualificazione a due Mondiali. Spero con tutto il cuore che riescano a passare questi due turni e possano portarci al Mondiale perché se lo meritano loro e se lo meritano i tifosi italiani", aggiunge Florenzi. (ANSA).