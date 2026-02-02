L'Arsenal pensa a Tonali e Arteta conferma: "Dobbiamo guardarci intorno"

Nelle utlime ore dall'Inghilterra si è fatta largo l'ipotesi che l'Arsenal potesse essere fortemente interessato a Sandro Tonali per le ultime ore di mercato, dopo l'infortunio patito da Merino che sarà ai box per molto tempo. In conferenza stampa il tecnico Mikel Arteta ha confermato l'interesse del club di cercare un nuovo centrocampista: "Quando perdi un giocatore così importante con ancora quattro mesi davanti e tante competizioni in gioco, devi guardarti intorno. Dobbiamo fare tutto il possibile per capire se ci sia un profilo disponibile. In caso contrario, resteremo così come siamo"

Continua Arteta: "C'è stata la partenza di Ethan Nwaneri verso il Marsiglia, un'operazione che ritengo giusta per il club e per il ragazzo. Poi è arrivata la notizia di Mikel, assolutamente inaspettata, soprattutto per l'entità dei tempi di recupero così lunghi. Siamo attivamente alla ricerca di opzioni e continueremo a farlo fino all'ultimo. La mia giornata sarà più frenetica del solito: se troveremo una soluzione definitiva, proveremo a chiudere, altrimenti andremo avanti con il gruppo attuale", ha concluso il tecnico dei londinesi.