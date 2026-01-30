Dida: "Se mi sarebbe piaciuto avere nel mio Milan un giocatore come Modric? Certamente, è fortissimo"

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Nelson Dida, ex portiere rossonero, ha rilasciato queste parole su Luka Modric: "Se mi sarebbe piaciuto avere nel mio Milan un giocatore come Modric? Certamente. Modric è davvero fortissimo: è un calciatore molto tecnico con una forte passione che riesce a trasmettere a tutti in partita, o almeno così sembra, quando sono allo stadio.

Sarei stato molto felice se avessi avuto l’occasione di giocare con lui: sarebbe stato fantastico per le sue qualità enormi, anche a livello umano. Ma già così sono molto contento che sia nel mio Milan: a quarant’anni lo vedo contento di allenarsi e di giocare ancora a certi livelli. Ha l’entusiasmo di un ragazzo di vent’anni e questo è sicuramente molto bello".