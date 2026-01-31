Ex Milan, Paquetà torna a casa: ufficiale il passaggio al Flamengo

Lucas Paquetà, ex giocatore del Milan, ha lasciato il West Ham per tornare in Brasile, al Flamengo. Di seguito il comunicato ufficiale del club brasiliano di Rio de Janeiro:

"Sono passati sette anni da quando se n’è andato, lasciando milioni di cuori rubro-neri pieni di nostalgia. Ma il "cria" (il ragazzo del vivaio) aveva promesso che un giorno sarebbe tornato per regalare gioie alla Nação. Le nostre strade si sono incrociate in giro per l’Europa, passando per Italia, Francia e approdando in Inghilterra, ma il suo cuore non ha mai lasciato il Ninho. E il giorno tanto sognato è arrivato! Lucas Paquetá torna al Mengão per continuare a scrivere la sua storia con il Manto Sagrado. Oggi, a 28 anni, il centrocampista rientra non come una promessa, ma come una realtà. Il fuoriclasse vestirà la maglia numero 20, lo stesso numero indossato da Vini Jr. all'epoca in cui giocavano insieme nel Fla.

Con un contratto fino a dicembre 2030, Paquetá arriva per dare un tocco di qualità ed esperienza al settore offensivo della squadra, e potrà essere tesserato per tutte le competizioni che il Rubro-Negro disputerà quest'anno: Cariocão, Supercopa do Brasil, Recopa Sudamericana, Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil.

È stato al Ninho do Urubu che il suo talento è fiorito catturando l'attenzione di tutti. Quel ragazzo di soli 18 anni, ancora nelle categorie giovanili, dimostrava già di essere un trequartista diverso: audace, creativo e, soprattutto, dall'anima rubro-nera. È stato titolare e proprietario della maglia numero 11 della squadra campione della Copa São Paulo de Futebol Júnior nel 2016, terminando come vice-capocannoniere della formazione rubro-nera nella competizione. Nello stesso anno è stato promosso in prima squadra, disputando alcune partite del torneo Carioca.

L'anno successivo, soprattutto dopo l'arrivo dell'allenatore Reinaldo Rueda, Paquetá si è consolidato nell'undici titolare segnando gol in entrambe le finali disputate: nella decisione della Copa do Brasil (pareggio 1-1 al Maracanã) e nella finale della Copa Sudamericana (altro 1-1 contro l'Independiente, sempre al Maraca), venendo eletto miglior giocatore in campo.

Nel 2018, Paquetá ha ereditato la maglia numero 11 del Mengão dopo la partenza di Mancuello e ha iniziato la stagione da protagonista assoluto, venendo scelto come miglior mezzala sinistra del Cariocão e chiudendo l'anno come capocannoniere del Flamengo nel Brasileirão.

Le sue ottime prestazioni con il Manto Sagrado hanno attirato l'interesse del calcio europeo. Nell'ottobre 2018, il Milan ha avuto la meglio sulla concorrenza, acquistando il talento rubro-nero per circa 35 milioni di euro. In Italia, Paquetá ha vestito la maglia rossonera nella stagione 2019-20, per poi trasferirsi al Lione, in Francia.

Il suo ultimo club nel Vecchio Continente è stato il West Ham, in Inghilterra, dove giocava dal 2022. Nel club di Londra, il centrocampista ha ritrovato il suo miglior calcio ed è stato uno dei trascinatori della squadra campione della Conference League 2022-23. Nella Nazionale brasiliana è una presenza costante nelle convocazioni, essendosi laureato campione della Copa América 2019 e avendo partecipato alla Coppa del Mondo 2022.

Ora, un nuovo capitolo verrà scritto indossando quel Manto che conosce così bene e di cui sa perfettamente il valore. Sii felice, cria! La Nação ti accoglie a braccia aperte per vederti mostrare tutto il tuo talento sui campi brasiliani e sudamericani, con tanti gol, assist e, naturalmente, tanti balletti!"