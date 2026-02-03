De Sciglio contro Montella: "Ci fu un episodio che mi fece capire che la mia avventura al Milan era ormai finita"

Mattia De Sciglio, ex difensore di Milan e Juventus è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Ecco un breve estratto di quanto emerso dalle dichiarazioni e considerazione dell’ex rossonero:

"Durante un Milan-Empoli del 2017 eravamo sotto di due goal. Al 70’ Montella aveva deciso di togliermi. Ero arrabbiato. Un cambio che non ho mai capito. Mi è sembrato solo un modo di usare me e ciò che stavo passando per distogliere l’attenzione dalle difficoltà dell’intera squadra. Mentre uscivo, una pioggia di fischi si è abbattuta su di me. Quel giorno ho compreso che non potevo più continuare così, la mia storia a Milano era finita”.