Milan da scudetto? Montolivo: "Squadra incompleta, come rosa è lontano dall'Inter"

Riccardo Montolivo, ex centrocampista rossonero, ha parlato così a Sky della squadra di Max Allegri poco prima del match contro il Bologna: "La prima idea di Allegri è stata quella di creare un Milan solido e compatto, capace di stare bene in campo per 90 minuti difendendosi bene. Allegri c'è riuscito, e i numeri sono li a dimostrarlo. Come rosa il Milan resta però troppo lontano dall'Inter, per poter competere con l'Inter intendo. Il Milan resta una squadra incompleta, gioca col 3-5-2 con due attaccanti, ma in quelle posizioni schiera giocatori che sarebbero adatti ad altri moduli. Questo Milan deve sempre un po' adattarsi all'avversario, deve sistemare Leao centravanti e Pulisic come seconda punta. Da li le difficoltà nel fare tanti gol".

Montolivo ha poi elogiato Luka Modric: "II Milan ha una grande maturità a centrocampo, soprattutto grazie a Modric. La squadra legge bene i momenti delle partite, ma il suo rimane un attacco che si deve adattare" le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com.