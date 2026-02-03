Bologna-Milan: presente al Dall'Ara anche Stefano Pioli

di Enrico Ferrazzi

Questa sera, sugli spalti del Dall'Ara in occasione di Bologna-Milan è presente anche Stefano Pioli, ex tecnico rossonero che nella stagione 2021-2022 ha vinto il 19° scudetto della storia del club di via Aldo Rossi. 

Il tabellino del match: 

BOLOGNA: Ravaglia; Zortea, Casale, Heggem, Miranda; Freuler (dal 65' Moro), Ferguson; Orsolini (dal 54' Bernardeschi), Odgaard, Rowe; Castro (dal 54' Dallinga). A disp.: Franceschelli, Pessina; Helland, João Mário, Lykogiannīs, Vitík; Pobega, Sohm; Cambiaghi, Domínguez. All.: Italiano.

MILAN: Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlović; Athekame (dal 68' Tomori), Fofana, Modrić (dal 72' Jashari), Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek (dal 68' Ricci), Nkunku (dal 72' Fullkrug). A disp.: Terracciano, Torriani; Estupiñan, Odogu; Leão. All.: Allegri.
Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Gol: 20' Loftus-Cheek, 39' Nkunku (su rig.), 49' Rabiot

Ammoniti: Ravaglia (B), Freuler (B), Ferguson (B)