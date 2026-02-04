Florenzi ripercorre la sua carriera: "Ho realizzato tanti sogni, ma qualche rimpianto c’è"

Intervistato da Vivo Azzurro TV, Alessandro Florenzi, ex terzino di Milan e Nazionale, ha parlato così del suo ritiro dal calcio giocato: "Ritirarsi non ha un’età, c’è semplicemente il momento giusto. E questo per me lo era. Sembra assurdo, ma non è stato difficile. Anche se mi mancano lo spogliatoio, il momento dell’arrivo allo stadio, quando si gioisce tutti insieme o ci si leccano le ferite.

Il calcio mi ha insegnato il lavoro di gruppo, il sacrificio. Mi ha insegnato a rialzarmi dopo i momenti negativi e che comunque c’è sempre una seconda possibilità. Ho realizzato tanti sogni, qualche rimpianto c’è. Ho vinto un Europeo, ma non ho mai giocato un Mondiale e spero di poterlo vivere quest’estate da tifoso. Gli infortuni li ho vissuti a tutte le età, ho cominciato a 16 anni e finito a 34. Sono stati sicuramente un ostacolo, ma li ho superati sempre grazie alla famiglia e alle persone a me care”.