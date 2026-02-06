Ex Milan, il portiere Vasquez cercato dal Besiktas per l'ultimo giorno di mercato turco
Ci sono paesi che hanno ancora attivo il calciomercato: la Turchia è uno di questi con la finestra che si chiuderà questa sera alle ore 23.59 italiane. In questo senso c'è un ex calciatore del Milan che potrebbe trasferirsi e trovare una nuova casa. Si tratta del portiere colombiano Devis Vasquez, l'anno scorso all'Empoli e quest'anno passato alla Roma dove però nelle gerarchie è terminato al terzo posto dietro il titolarissimo Mile Svilar e il secondo Pierluigi Gollini.
Secondo quanto viene riportato questa mattina dai colleghi di Tuttomercatoweb.com, il portiere sudamericano è finito nel mirino del Besiktas in queste ultimissime ore di mercato. Il club di Istanbul cerca un estremo difensore e ha già avviato i contatti con la formazione giallorossa: al momento le trattative sono incentrate sulla formula del prestito con opzione di riscatto. I dialoghi andranno avanti per le prossime ore e si vedrà se si riuscirà a chiudere entro la deadline turca.
