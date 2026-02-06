Lazio, D.Maldini: "Cosa mi ha detto mio padre? I soliti consigli di un papà a un figlio"
Daniel Maldini, ex attaccante del Milan, è stato presentato oggi come nuovo giocatore della Lazio: "Il primo pensiero è molto positivo, mi sono sentito subito a casa e il gruppo mi ha fatto sentire come parte della famiglia. Qualcuno già lo conoscevo, non vedo l'ora di giocare e spero di iniziare a far vedere presto quello che posso fare" le prime parole del giocatore arrivato a Roma dall'Atalanta riportate da tuttomercatoweb.com.
II passato della tua famiglia ha un peso nella tua carriera. Hai ricevuto consigli da tuo padre?
"I consigli sono i soliti di un papà a un figlio, non c'è niente di straordinario. Anche lui mi dice il suo pensiero, poi tanto decido io il mio futuro. Il peso del cognome l'ho sempre avuto, sono abituato e sereno".
