Ex Milan, Thiaw segna ancora ed è già a quota 4 in stagione

Nella partita di ieri sera di Premier League, il Newcastle United ha vinto 1-2 in casa del Tottenham: una gara che è stata aperta, nelle marcature, da una vecchia conoscenza rossonera come Malick Thiaw, ceduto la scorsa estate dal Milan ai Magpies per circa 40 milioni di euro. Il centrale tedesco ha segnato nel lungo recupero del primo tempo il golm del vantaggio della formazione bianconera che poi ha subito nella ripresa il momentaneo pareggio prima di rimettere la testa davanti.

Quest'anno, in Premier League, Malick Thiaw ha trovato una vena realizzativa che non aveva mai avuto nelle stagioni precedenti. Sono già quattro i gol segnati in questa stagione, tutti quanti in Premier League. Il dato che fa riflettere, emerge quando ingrandiamo la prospettiva a tutta la carriera del tedesco: prima di trasferirsi in Inghilterra, quindi con le maglie di Milan e Schalke 04, Thiaw aveva segnato solamente 4 gol in tutto: 1 in rossonero e 3 in Germania. In metà stagione ha già eguagliato quanto fatto nel resto della sua carriera.