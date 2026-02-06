Ex Milan, Vicenzo Montella fa visita al Cagliari: svelato il motivo

(ANSA) - CAGLIARI, 06 FEB - Il commissario tecnico della nazionale turca, Vincenzo Montella, accompagnato dal suo vice Daniele Russo, è arrivato oggi al centro sportivo del Cagliari ad Assemini. Una visita di cortesia, ma anche un'occhiata a Semih Kilicsoy, l'attaccante classe 2005 nazionale Under 21, autore di quattro reti nelle ultime partite, magari in vista di una chiamata nella nazionale maggiore. Accolti dal direttore sportivo rossoblù, Guido Angelozzi, con il segretario sportivo generale, Matteo Stagno, dopo una visita degli impianti Montella e Russo hanno seguito da bordocampo l'allenamento della prima squadra. Al termine della seduta si sono soffermati a lungo con il tecnico Fabio Pisacane e Semih KÕlÕçsoy.

Per il mister e il suo vice omaggio con le maglie gara personalizzate. Oggi si è allenato regolarmente Mina, lavoro parziale con il gruppo per Deiola, integrato da lavori atletici individuali. Al centro sportivo oggi anche Felici: l'esterno, fermato sino a fine torneo per l'infortunio in Coppa Italia con il Napoli, proseguirà in Sardegna il suo percorso riabilitativo. (ANSA).