Capello: "Il Milan sta crescendo. Allegri pensa alla Champions, ma se fossi in lui..."

Fabio Capello, ex tecnico rossonero, sulle pagine della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, ha parlato così della corsa scudetto: "Tutti pensano che l’Inter sia favorita. Per come gioca e per come riesce ad affrontare tutte le partite con grande qualità, in primis, e massima concentrazione, ma ci sono ancora le coppe per i nerazzurri, a differenza per esempio di Napoli e Milan. Non è un dettaglio. La rosa di Chivu è indubbiamente molto buona e i suoi giocatori performano sempre, compresi quelli che vengono schierati quando la partita e più semplice e il tecnico fa turnover: questo significa che l’allenatore è entrato nella testa dei suoi.

Tra le inseguitrici terrei d’occhio i rossoneri, in particolare: sono i più vicini in classifica, stanno crescendo e stanno mostrando ottime cose. Massimiliano Allegri dichiara giustamente di pensare alla Champions League però credo che, considerando le prossime partite in programma, se fossi in lui un pensierino all’inseguimento dei cugini lo farei. L’incidenza delle coppe può diventare molto importante, anche se adesso Chivu sta pure recuperando dei calciatori fondamentali dopo aver superato molto bene le difficoltà dovute alle loro assenze".