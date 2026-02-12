Luca Antonini accoglie il Milan U13 a Dubai per la Dubai Intercontinental Football Cup

vedi letture

Come riportato anche dal sito di MilanNews.it, per i giovani U13 rossoneri di mister Ravera, nuovo importante appuntamento di livello internazionale.

Infatti, il Milan U13 è ospite per la prestigiosa Dubai Intercontinental Football Cup, torneo internazionale negli emirati in cui saranno protagonisti anche i giovani rossoneri dell’U13. Ad accogliere il Milan un grande ex del calcio internazionale. Michel Salgado, in passato al Real Madrid e oggi CT della nazionale Under-15 saudita e proprietario del Fursan Hispania. Così, il Milan U13 si cimenterà in sfide di alto livello in un torneo con: Real Madrid, Chelsea, Bayern Monaco, Ajax, Flamengo, Celta Vigo e Racing Club.

Inoltre, a fare visita ai rossoneri un ex difensore della grande storia recente del Milan: Luca Antonini. L'ex numero 77 è l'attuale tecnico dell'Academy dello United FC.