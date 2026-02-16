Lione, 13^ vittoria di fila. La commozione di Fonseca dopo il 2-0 al Nizza
Il Lione di Paulo Fonseca continua a volare in Ligue 1 e ieri, battendo 2-0 il Nizza, ha ottenuto la sua 13^ vittoria consecutiva tra campionato, Coppa di Francia ed Europa League. Dopo la partita, travolto dall'ovazione del pubblico, l'ex tecnico del Milan non è riuscito a trattenere le lacrime e si è commosso mentre salutava e applaudiva i tifosi. Sugli spalti è spuntato anche uno striscione in suo onore: "Bravo Fonseca".
Questi i risultati della 22^ giornata di Ligue 1:
Rennes 3–1 Paris Saint-Germain
Monaco 3–1 Nantes
Olympique Marsiglia 2–2 Strasburgo
Lille 1–1 Brest
Paris FC 0–5 Lens
Lorient 2–0 Angers
Le Havre 2-1 Tolosa
Metz 1-3 Auxerre
Olympique Lione 2-0 Nizza
