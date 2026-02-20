Come è arrivato Silvio Berlusconi ad acquistare il Milan? Il racconto di Adriano Galliani

Nella lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, Adriano Galliani, ex ad rossonero, ha ricordato il 20 febbraio 1986, giorno in cui Silvio Berlusconi è diventato ufficialmente il nuovo proprietario del Milan: "Come si è arrivati all’acquisto del Diavolo? Proseguo la mia vita fra il Monza e la creazione delle reti di trasmissione di Canale 5, Italia 1 e Rete 4 fino alla fine dell’ 85. Dal momento che il Milan era retrocesso in B, avevo nel frattempo invitato a Monza tutto il gruppo Fininvest, compreso Paolo Berlusconi, Giancarlo Foscale e Fedele, ad assistere alle sfide con i rossoneri. Poi arriva Natale. Andiamo in vacanza a Saint Moritz, ci sono anche Confalonieri e Marcello Dell’Utri. Il presidente ci chiede cosa pensiamo della possibilità di acquistare il Milan e io che sono l’unico con esperienze calcistiche lo metto in guardia: 'Se noi perdiamo un sacco di soldi con il Monza in B, si immagini i costi per una squadra di A”'. Mi rispose 'Adriano, il Milan non afferisce alla sfera del business ma a quella dei sentimenti'.

Cosa mi ricordo di quel giorno? Tutto: nello stesso giorno ci fu anche la prima trasmissione di La Cinq e io con il presidente ero a Parigi. Brindammo a quelle due avventure al ristorante sulla Tour Eiffel. Per il Presidente, il Milan fu un atto d’amore. Lo ha comprato senza sapere quanti debiti la società avesse. D’altra parte, se il Milan fosse fallito, avrebbe perso il titolo sportivo. Io penso a Silvio Berlusconi ogni mattina al risveglio. Senza di lui, pur con gli stessi dirigenti, allenatori e campionissimi il Milan non avrebbe mai vinto 29 trofei in 31 anni. Sono stato fortunato a essere al suo fianco: era uno straordinario motivatore. Entravo ad Arcore camminando, uscivo volando pronto a piantare antenne sull’Everest, non a Montevecchia. Se lo dovessi paragonare a un calciatore sarebbe Pelè".