Confalonieri e il retroscena sul Milan di Berlusconi: "Firmammo nello studio di un'interista"

Confalonieri e il retroscena sul Milan di Berlusconi: "Firmammo nello studio di un'interista"MilanNews.it
© foto di Stefano Porta/PhotoViews
Oggi alle 15:30Gli ex
di Federico Calabrese

Fedele Confalonieri, uomo di fiducia di Silvio Berlusconi, intervistato dal Corriere dello Sport ha raccontato il giorno dell'acquisto da parte del Milan: "Fu una giornata molto impegnativa. Pensi: cominciammo di primo mattino andando negli uffici del commercialista dell’epoca, il dottor Locatelli, che tra l’altro era interista, per firmare i documenti del passaggio delle azioni dal Milan di Farina a Fininvest.

Subito dopo volammo tutti a Parigi perché nella stessa serata ci sarebbe stata la presentazione ufficiale della nuova tv francese, La Cinq con la partecipazione tra l’altro di Michel Platini". 