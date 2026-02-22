Milan-Parma: sarà presente a San Siro anche Mark van Bommel

Ospite speciale questa pomeriggio a San Siro in occasione di Milan-Parma, gara valida per la 26^ giornata di Serie A: sugli spalti sarà infatti presente Mark van Bommel, ex centrocampista che ha vinto il campionato 2010-2011 con Massimiliano Allegri in panchina. Su Instagram, Daniele Massaro ha pubblicato insieme all'olandese nello spogliatoio della squadra milanista.