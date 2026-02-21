Fonseca e l'avventura al Milan: "Meritavo più tempo, cambiare qualcosa in Italia è difficile"

Intervistato da The Athletic, Paulo Fonseca - tra i tanti argomenti affrontati - ha ricordato anche il suo periodo al Milan: "Meritavo più tempo. Il Milan è un club straordinario e mi è piaciuto molto allenarlo. Mi dispiace davvero non aver avuto tempo. Cambiare qualcosa che esisteva da tanti anni non è facile.

Serve tempo, soprattutto in Italia, dove è ancora più difficile, quasi impossibile. Abbiamo fatto partite straordinarie, giocando un calcio davvero di alto livello. Dovevamo essere più costanti, è vero, ma cambiare qualcosa in Italia è molto difficile".