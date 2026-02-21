De Sciglio, salta il trasferimento in Repubblica Ceca: il messaggio sui social

vedi letture

Sembrava tutto fatto per una nuova avventura per Mattia De Sciglio, terzino cresciuto nel settore giovanile rossonero, che aveva trovato un accordo con la formazione ceca dell'Hradec Kralove. Tutto è però saltato sul più bello e il giocatore ha deciso di fare chiarezza con un post Instagram.

"In merito a quanto recentemente accaduto con FC Hradec Králové, ritengo doveroso intervenire per tutelare la mia immagine professionale e la piena integrità delle mie condizioni fisiche, che sono certificate da referti medici ufficiali. Sono stato contattato con insistenza dal club e, nel corso delle settimane successive, ho ricevuto più versioni del contratto, spesso incomplete o con dettagli da integrare. Nonostante ciò, ho sempre mantenuto massima disponibilità e professionalità. Mi sono sottoposto a tutte le visite mediche richieste, superandole con esito positivo, oltre a ulteriori controlli approfonditi. Ho trascorso tre giorni in repubblica ceca e svolto due allenamenti completi con la squadra, lavorando regolarmente e senza alcuna limitazione. In modo del tutto inatteso, mi è stato successivamente comunicato che non sarei stato ritenuto di "aiuto immediato". Una valutazione che sorprende, soprattutto alla luce delle settimane di confronto, delle verifiche effettuate e dell'idoneita medica accertata. Respingo con assoluta fermezza qualsiasi riferimento o insinuazione relativa ai test medici. I fatti sono oggettivi e documentabili. Il rispetto reciproco, la trasparenza e la correttezza dovrebbero rappresentare la base di ogni rapporto professionale. Quanto accaduto non rispecchia tali principi. Mi auguro che situazioni simili non si ripetano, né nei miei confronti ne verso altri professionisti. Perchè ognuno ha diritto di lavorare secondo le proprie possibilità in un contesto di serietà, educazione e rispetto".