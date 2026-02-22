Landucci a Sky: "Leao la punta può farla benissimo. Classifica? Non dobbiamo guardare nessuno"

Il Milan scende in campo questo pomeriggio contro il Parma a San Siro, con l'occasione di allungare su Juventus e Napoli che sono state sconfitte nel corso del weekend. Prima della partita il vice-tecnico rossonero Marco Landucci è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 e ha presentato così la sfida. Le sue dichiarazioni.

Perchè Modric fa ancora emozionare?

"A parte che è un grande giocatore ma è una persona con un'umiltà e una gran voglia di fare. Si merita tuto quello che ha avuto e che avrà in futuro"

L'Inter ha vinto, Napoli e Juve no. Guardate su o giù?

"Non dobbiamo guardare nessuno, dobbiamo fare il nostro percorso: oggi è una partita difficile. Dobbiamo avere il solito atteggiamento e alla fine vedremo dove saremo arrivati"

Come sta Leao?

"Sta meglio, se gioca vuol dire che può farlo. Secondo noi quella posizione può farla benissimo e ha già fatto 8 gol. Abbiamo fiducia in lui come in molti altri giocatori. I cambi sono fondamentali per il risultato finale"